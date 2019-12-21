Эксперт: Для успешного зачатия нужно с 22 декабря чаще заниматься сексом

Эксперт Итало Фарнетани, который работает в Мальтийском университете, посоветовал тем, кто хочет успешно зачать ребенка, начиная с 22 декабря чаще заниматься сексом. Дело в том, что именно в этот период шансы на благоприятный исход очень велики.

Как отметил эксперт, в день зимнего солнцестояния и после него стимулируется гормональная функция женщин. Итальянский специалист рассказал, что с 22 декабря дни начинают удлиняться, поэтому тело представительниц прекрасного пола получит больше солнечного света. В связи с этим происходят изменения гормонального фона, а низкий температурный режим способствует максимальному сохранению сперматозоидов. Поэтому шансы на зачатие ребенка в этот период возрастают в несколько раз.

По словам Итало Фарнетани, стимуляция, которая связана с удлинением дней, усиливается до такой степени, что начало осени становится периодом наибольшей рождаемости. Кроме этого, зачатий в декабре и начале января намного больше на юге, так как там повышенная интенсивность света. Эту взаимосвязь исследователи зафиксировали еще в 2002 году.

В период с зимнего солнцестояния и до начала лета дети появляются на свет длиннее на несколько миллиметров. Врачи объясняют это разной степенью восприимчивости плода к свету.

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