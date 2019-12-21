В России начались продажи тюнинг-версии нового Mercedes-Benz GLE

В официальных российских дилерских центрах Mercedes-Benz уже принимаются заказы на новую машину немецкой компании. Кроссовер Mercedes-Benz GLE может стать новым бестселлером рынка.

Тюнинговая версия получила фирменный обвес Larte Design, доработки имеет кузов V167. Технодизайнеры добавили накладки на бамперы, а также радиаторную решетку. Также в модели появились новые выхлопы и улучшенный диффузор. Дебютные модели уже демонстрируются в шоу-румах ряда салонов по всей России.

Фронтальная часть GLE Larte Design получила более габаритный сплиттер, а зеркала и крылья спереди оснастили опциональными накладками. Задняя же часть подверглась еще большим изменениям. Штатный выхлоп был заменен парой круглых двойных насадок, выполненных стилистически похожими на GLE 53 Mercedes-AMG. При этом диффузор был полностью обновлен, в него добавили пару светодиодных полос со стоп-сигналами. Дополнительно авто оборудовано спойлером с накладкой на пятую дверь.

Во внешней отделке доступны две модификации обвеса, теперь внешняя часть выполняется как из карбона, так и из композита. Также предусмотрена индивидуализация дизайна в виде глянцевого лака, либо матового. Первые экземпляры уже можно приобрести на московских и казанских торговых площадках. Комплектация Larte Design сертифицирована германскими ведомствами, их гарантийное обслуживание гарантировано в течение трех лет. При этом,если установить такой обвес, заводская гарантия останется без изменений.

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