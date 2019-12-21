Новый год по-австралийски: Крис Хемсворт и Эльза Патаки нашли способ, как спасти свое поместье от небывалой засухи

Из-за засухи в Южном Уэльсе введено чрезвычайное положение и установлены строгие ограничения на использование воды. Городским и сельским жителям запрещается использовать ирригационные системы более 15 минут в день, а лужайки и сады можно поливать только в течение часа в сутки.

Семейное гнездо Криса Хемсворта и Эльзы Патаки, которое находится недалеко от Байтон-Бей, — настоящий зеленый оазис с 50-метровым пейзажным бассейном, окруженным садами. Даже представить сложно, сколько потребуется времени, чтобы пролить все насаждения. Но супруги нашли выход из ситуации. И ранним утром к мега-особняку звезды Марвел приехала целая флотилия из грузовиков, наполненных водой. По подсчетам соседей, спасение обошлось Хемсворту и Патаки в 20 млн долларов.

Напомним, в 2014 году Крис купил за 7,2 миллиона долларов жилищный комплекс Kooeloah, расположенный на территории в 4,2 га на берегу океана, и подарил своей семье. В состав комплекса входили три виллы: для старшего брата актера Люка, для младшего Лиама и для родителей. В 2016-м семейство решило снести эти виллы и построить на их месте один большой — точнее сказать, гигантский — дом. СМИ сообщают, что на реновацию Крис потратил 8 миллионов долларов. Сейас в особняке будет 5 спален, 10 ванных комнат, есть тренажерный зал, массажный кабинет, сауна, СПА, кинотеатр, игровая комната, а на крыше расположились веранда и бассейн.

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