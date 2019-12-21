Мнение: Смешные картинки (моё)//Виолетта Крымская

Свежая порция эксклюзивных демотиваторов. Улыбнитесь!
Вот, как-то так…
Виолетта Крымская
Источник: Конт
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Последнее: Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил, почему его компания станет посредником между Газпромом и «Оператором ГТС Украины». Витренко сообщил в Facebook, что Газпром и «Нафтогаз» решили заключить договор на пять лет. В соответствии с договором «Нафтогаз» должен будет «забронировать мощности» оператора. Газпром по «заранее определенному тарифу» заплатит за них «Нафтогазу», а уже сам «Нафтогаз» – […]
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