Мнение: Перашки, избранное, 9





две рыбы встретятся случайно

неловко мнутся и молчат

но это мелочь по сравненью

с молчаньем встречных косяков

i-mel

как хорошо когда джакузи

у нас там плавает минтай

а что у вас пишите люди

в джакузи кто живёт у вас

al cogol

представь ты режешь помидоры

я мусор выношу а сын

сидит и делает уроки

оксан ну разве это жизнь

оман

о нет подумал анатолий

теперь выходит что я тля

покрепче взялся за травинку

из попы выжал сладкий сок

karim-abdul

ростки бамбука аккуратно

раздвинув мягкие хрящи

мне нежно печень протыкают

стремятся к солнцу сквозь меня

Dey

не шол не спал не ел не какал

но вовсе не из за любви

не шол не спал из за футбола

не какал из за что не ел

vera

старинный дом нас принял плохо

ключи не подошли к замкам

все свечи гасли слуги дохли

в графинах замерзал коньяк

vera

о нет опять идет двуногий

сейчас начнётся беспредел

козу за сиськи будет дёргать

у куриц яйца отнимать

sonyushka

нет я не верил в дед мороза

но папа выстрелил во тьму

пошел на крик вернулся быстро

мужские валенки принес

zh

над рестораном реют стяги

официантки жгут счета

бармен с кассиром делят деньги

вверху висит метродотель

better days

куда бы ни пошёл евгений

его преследуют бобры

врачи поставили диагноз

синдром навязчивых бобров

Горобец

кармический формат олега

не проходил ни в рай ни в ад

в итоге он был послан на хуй

по совокупности заслуг

korobkow

в кругу весёлых беззаботных

и жызнерадостных людей

пётр одинок к нему вернулась

жена с собакой и детьми

дядюшКаа

и время двигалось обратно

и ночь стояла по углам

и насекомые ночные

на нас смотрели не дыша

al cogol

внутри меня темно и тихо

как будто выключили свет

и только кто то навернувшись

уй бля тихонько прошептал

ironichna-osoba

я за минуту до цунами

всё то что думал напишу

в надежде что волна всё скроет

и смоет всех кто прочитал

Dey

Источник: Конт

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