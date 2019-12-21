Мнение: Перашки, избранное, 9

21.12.2019, 17:55, Разное

 

две рыбы встретятся случайно
неловко мнутся и молчат
но это мелочь по сравненью
с молчаньем встречных косяков
i-mel

как хорошо когда джакузи
у нас там плавает минтай
а что у вас пишите люди
в джакузи кто живёт у вас
al cogol

представь ты режешь помидоры
я мусор выношу а сын
сидит и делает уроки
оксан ну разве это жизнь
оман

о нет подумал анатолий
теперь выходит что я тля
покрепче взялся за травинку
из попы выжал сладкий сок
karim-abdul

ростки бамбука аккуратно
раздвинув мягкие хрящи
мне нежно печень протыкают
стремятся к солнцу сквозь меня
Dey

не шол не спал не ел не какал
но вовсе не из за любви
не шол не спал из за футбола
не какал из за что не ел
vera

старинный дом нас принял плохо
ключи не подошли к замкам
все свечи гасли слуги дохли
в графинах замерзал коньяк
vera

о нет опять идет двуногий
сейчас начнётся беспредел
козу за сиськи будет дёргать
у куриц яйца отнимать
sonyushka

нет я не верил в дед мороза
но папа выстрелил во тьму
пошел на крик вернулся быстро
мужские валенки принес

zh

над рестораном реют стяги
официантки жгут счета
бармен с кассиром делят деньги
вверху висит метродотель
better days

куда бы ни пошёл евгений
его преследуют бобры

врачи поставили диагноз
синдром навязчивых бобров
Горобец

кармический формат олега
не проходил ни в рай ни в ад
в итоге он был послан на хуй
по совокупности заслуг
korobkow

в кругу весёлых беззаботных
и жызнерадостных людей
пётр одинок к нему вернулась
жена с собакой и детьми
дядюшКаа

и время двигалось обратно
и ночь стояла по углам
и насекомые ночные
на нас смотрели не дыша
al cogol

внутри меня темно и тихо
как будто выключили свет
и только кто то навернувшись
уй бля тихонько прошептал
ironichna-osoba

я за минуту до цунами
всё то что думал напишу
в надежде что волна всё скроет
и смоет всех кто прочитал
Dey

Источник: Конт



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