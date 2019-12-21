Мнение: Boeing запустила к МКС космический корабль, но тот не долетел

к 20 российским нужно добавить 3 запуска ракеты-носителя "Союз" с Куру

Вы наверное обращали внимание на то, что запуска Илоном Маском спутников и "голливудской" трансляцией, красивой синхронной посадкой ступеней и задорной ловлей обтекателей мелькает во всех СМИ. А вот уникальный полет космонавтов к МКС по супербыстрой схеме, которую не делает никто в мире практические никто не транслирует и не обсуждает. Да и вообще пилотируемые полеты проходят незаметно для СМИ. Ну при летели, что тут такого сложного, сколько лет летают, скучно и ничего интересного.

А вот когда начнут американские и европейские космонавты летать на своем "зоопарке" кораблей, тогда может вспомнят и "Спейс шаттл" и тестирование спасательной системы Маска и вот это от Боинга…

Пилотируемый космический корабль Boeing CST-100 Starliner впервые запустили к МКС, но он не долетел до станции. Как сообщают эксперты Боинга причина в том, что автоматика вовремя не выполнила зажигание двигателей. Аппарат с тестовым манекеном не смог выйти на орбиту, теперь его пытаются безопасно вернуть на Землю.

По плану капсула Boeing должна была пройти орбитальный полётный тест и пройти все этапы стыковки и отстыковки от МКС, как во время настоящей миссии. Людей на корабле не было, их место занимали манекены. Плюс еще на корабле было 272 килограмма научного оборудования и груза.

Глава NASA Джим Брайденстайн озвучил какую то совсем банальную причиной проблемы — неправильно синхронизированное время на компьютере аппарата. Из-за этого Starliner решил, что зажигание двигателей уже было выполнено и ему понадобилось больше топлива, чем планировалось. А оставшегося топлива не хватит для выхода на орбиту МКС и стыковки. Мне кажется они что-то не договаривают.

Сейчас Boeing и NASA ищут способы безопасно вернуть корабль на Землю. Пока у Boeing есть пять потенциальных зон для посадки аппарата.

Конечно же это "детские болезни" и из поправят. Однако это вам не "обтекатель" не поймали или ступень не села на баржу. Это корабль с людьми. И советская космонавтика прошла очень долгий пусть для обеспечения безопасных полетов людей к МКС, хоть и без эффектных посадок и трансляций. Однако, это не отменяет того, что "Роскосмосу" тоже можно было бы и больше работать над популяризацией и транслированием в современном качестве и сценарием запусков и полетов.

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Источник: Конт

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