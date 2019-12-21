Лавров рассказал о предложенных Украиной для разведения сил в Донбассе участках «в чистом поле»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что при обсуждении вопроса разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе Украина предложила три участка «в чистом поле».
«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», – сказал глава Лавров, передает ТАСС.
Напомним, 6 декабря Украина сообщила об окончании разведения сил у Петровского в Донбассе.
После чего, 9 декабря состоялись переговоры «нормандской четверки» в Париже, а также двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам саммита лидеры «нормандской четверки» выступили за изменение законов Украины на основе «формулы Штайнмайера».
Однако на этой неделе сообщалось, что украинские силовики обстреляли Горловку.
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