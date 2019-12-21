Наука: У страха глаза велики: арахнофобы переоценивают размеры пауков

Израильские учёные из Университета имени Бен-Гуриона обнаружили, что арахнофобам (людям, которые боятся пауков) кажется, что пауки крупнее, чем они есть на самом деле.

Новое исследование показало, что страх искажает объективное восприятие размеров этих членистоногих. В исследовании приняли участие девушки, которых поделили на две группы: на тех, кто боится пауков, и на тех, кто не воспринимает их как какую-либо опасность. И тем, и другим показывали одинаковые картинки различных пауков, бабочек и птиц. После просмотра снимков учёные просили добровольцев оценить размеры показанных существ.

Выяснилось, что участницы, которые боятся пауков, посчитали, что пауки гораздо громаднее бабочек. Второй группе так не показалось, они отметили, что пауки были мельче.

"Мы обнаружили, что, хотя все девушки оценили пауков как крайне неприятных существ, только очень пугливые переоценили размер пауков", — рассказывает доктор Тали Лейбович (Tali Leibovich).

Во втором эксперименте исследователи добавили снимки насекомых — ос и жуков. Специалисты отметили, что жуки также были оценены более крупными, чем они были на самом деле, из-за неприязни к ним. А вот размеры ос, которых девушки не боялись, были представлены верно.

Эксперименты доказали, что оценка размера существа зависит от того, насколько оно неприятно человеку, иными словами, боязни пауков. "Это исследование показало, что объективное восприятие даже такой простой характеристики, как размер чего-то, зависит от эмоций. Это означает, что каждый из нас воспринимает мир по-разному", — говорит Лейбович.

По её словам, результаты исследования поднимают больше вопросов, чем дают ответов: не боятся ли арахнофобы пауков из-за того, что необъективно оценивают их размеры?

Будущие исследования учёных в этой области помогут найти методы лечения различных фобий, уверены израильтяне.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Biological Psychology.

Добавим, что учёные также доказали, что городские пауки действительно крупнее деревенских.

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