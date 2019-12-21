Наука: Гепатиту В насчитали тысячи лет

Инфекционными заболеваниями люди болеют с незапамятных времен – достаточно вспомнить проказу, или чуму, или холеру, упоминания о которых есть в древнейших исторических источниках.

Строение вируса гепатита В: ДНК вируса окружена белковой оболочкой-капсидом и еще одной белково-липидной оболочкой, заимствованной у клеточных мембран и помогающая вирусу проникать в новые клетки.

Но «незапамятные времена» – слишком расплывчатое понятие. Как быть, если мы хотим более-менее точно определить время появления той или иной болезни? Вопрос далеко не праздный: история болезни (если говорить об истории в рамках всего человечества) может помочь нам предсказать, как болезнь будет вести себя дальше.

И пусть чума и проказа не беспокоят нас так, как беспокоили средневековых людей – кроме них есть, например, гепатит В, который считается одним из самых древних патогенов и который до сих пор гуляет по Земле, несмотря на достаточно эффективные вакцины и методы лечения.

Известно, что самым старым случаям гепатита В около 400 лет. Однако это вовсе не значит, что раньше его вообще не было – более ранние свидетельства о нем просто могли не сохраниться, да и вполне может быть так, что раньше гепатит В не диагностировали как отдельную болезнь со своими характерными свойствами. Как тогда нам определить его возраст?

Частицы вируса гепатита В под электронным микроскопом.

Здесь нам поможет одна особенность вируса гепатита В – его умение встраиваться в геном зараженной клетки. ДНК в останках человека сохраняется очень долго, а современные методы молекулярной биологии позволяют читать ДНК из костей возрастом несколько тысяч лет. Остается только поискать в геномах из археологических останков следы вируса.

Именно этим занялись Эске Виллерслев (Eske Willerslev),известный специалист по эволюционной генетике человека, и его коллеги из Университета Кембриджа, Копенгагенского университета и еще целого ряда научных центров Швеции, Дании, России, Казахстана и других стран.

Виллерслев и его команда не первый год занимаются анализом «археологической» ДНК из останков людей, и у них накопилось свыше двух сотен прочитанных геномов, принадлежащих людям, которые жили в Европе и Азии между 11000 и 500 лет назад.

Обычно в таких исследованиях в первую очередь обращают внимание именно на человеческие гены, а то, что не похоже на человека, считается загрязнением. Но теперь задача была иной: найти в загрязнениях следы вируса гепатита и убедиться, что он принадлежал самому человеку.

Проанализировав заново 137 геномов, в двенадцати из них авторы работы нашли явные признаки встроившегося вируса гепатита В. В статье в Nature говорится, что эти двенадцать людей происходили из разных частей Евразии, возраст же их (точнее, возраст их останков) составлял от 800 до 4500 лет.

Варианты вируса отличались друг от друга, что неудивительно, учитывая склонность вирусов к мутациям: некоторые вирусы из останков были походи на современный гепатит В, тогда как другие были более схожи с вирусом горилл и шимпанзе.

Кроме того, судя по некоторым молекулярно-генетическим признакам, человеческому вирусу гепатита В может быть даже больше 4500 лет: сравнивая геномы вирусных разновидностей, можно увидеть, что история человеческого гепатита В началась намного раньше.

Ничего удивительного тут нет, если учесть, что птичья версия гепатита В появилась миллионы лет назад, и у вируса было достаточно времени, чтобы перепрыгнуть к приматам и в конце концов приспособиться к паразитизму на клетках человека.

Стоит также отметить, что на днях на сайте bioRxiv появилась статья исследователей из Университета Киля и Института истории человечества Общества Макса Планка, которые тоже пишут про вирус гепатита в останках древних людей – авторы уверяют, что у них вирус датируется примерно 7000 лет назад. То есть возраст человеческого вируса гепатита В составляет много тысяч лет; и в ближайшем будущем, вероятно, его возраст смогут определить еще точнее.

Как мы говорили в самом начале, чем больше мы узнаем про историю вируса, чем больше мы узнаем о том, как он менялся в течение совместной жизни с человеком, тем больше вероятность того, что мы сможем предсказать его поведение в будущем. Кроме того, история вируса может рассказать что-нибудь новое и об истории человечества, в частности, о направлении и времени крупных миграций.

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