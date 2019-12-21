«Оранжевая диета» стала хитом уходящего года

В последние годы всё большую популярность у людей, стремящихся избавиться от лишних килограммов, набирают так называемые «цветные» диеты. Специалисты говорят, что несомненным хитом уходящего 2019 года можно назвать одну из таких – «оранжевую».

По словам диетологов, добавляя в рацион фрукты и овощи оранжевого или жёлтого цвета, а также придерживаясь рекомендаций относительно режима питания, вполне возможно сбросить до 7 килограммов за месяц. При этом первые результаты можно заметить уже через 7 дней после перехода на «оранжевую» диету. Относительно дневного меню специалисты рекомендуют в первую очередь разделить утренний приём пищи на две части. Сначала можно съесть цитрус соответствующего цвета либо грушу, а затем выпить чашку зелёного чая. Спустя некоторое время нужно употребить еще один какой-либо фрукт из той же цветовой гаммы.

В обед желательно приготовить тыквенный суп. Запивать еду лучше апельсиновым смузи или соком. Также подойдёт напиток из папайи, а дополнить основной приём пищи стоит спелой хурмой. В качестве полдника – варёная кукуруза или фрукты, на ужин – запеканка с фаршем, картофелем и тыквой, а на десерт – ассорти из свежих оранжевых фруктов.

Диета, названная хитом уходящего года, помогает не только избавиться от лишнего веса, но и нормализует пищеварение. Кроме того, организм насыщается полезными витаминами, что положительно отражается на состоянии костей и кожи.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Характерно, что единственная претензия Путина к Ленину состоит в том, что Ленин выбрал конфедеративную модель государства, а надо было оставить прежнюю, унитарную. Путин особо отметил, что Сталин был против, но его Ленин нагнул (Ленин был главнее). Это все. Больше претензий нет. Государственный переворот и вооруженный захват власти, бессудные казни сотен тысяч (если не миллионов) заложников, […]