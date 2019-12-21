В раздевалках финтес-клуба «5 элемент» нашли скрытые камеры – ГБР

Правоохранители обнаружили во время обыска в помещении фитнес-клуба «5 элемент» в Киеве линзы видеокамер, которые были вмонтированы в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках и подключены к сетевому кабелю. Об этом 21 декабря заявила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным «Радіо Свобода», конечными бенефициарами финтес-клуба являются Порошенко и его бизнес-партнер Игорь Кононенко.

«Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия, возможно, находились в рабочем состоянии», – сообщили в ГБР.

Производство отрыли по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

В ведомстве отмечают, что обыски, которые сотрудники ГБР и Службы безопасности Украины проводили в «5 элементе» 20 декабря, были санкционированы и связаны с расследованием двух уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины и народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко. В СБУ сообщали, что речь идет об уголовных процессах, связанных с куплей-продажей завода «Кузница на Рыбальском» и с возможным исчезновением носителей, содержащих секретную информацию, из так называемой ситуационной комнаты Администрации Президента.

Силовики уже не первый раз приходят в «5 элемент». В июле НАБУ тоже проводило обыск в фитнес-клубе. Тогда сотрудники бюро аргументировали следственные действия расследованием растраты госимущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ.

По состоянию на конец ноября ГБР расследовало 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Среди них – возможное уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском» (это предприятие в конце 2018 года у Порошенко приобрел украинский бизнесмен Сергей Тигипко), а также возможная потеря материальных носителей секретной информации, которые содержат государственную тайну, из ситуационной комнаты в Администрации Президента. Спикер экс-президента Святослав Цеголко говорил, что «вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Порошенко» и была возвращена арендодателю.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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