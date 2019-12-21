Счета мужа Анастасии Заворотнюк заблокированы из-за подозрительных операций

По требованию налоговой службы Санкт-Петербурга счета мужа Анастасии Заворотнюк были заблокированы из-за подозрительных операций. Сообщается, что на такие меры в отношении фигуриста Петра Чернышева пошел один из банков России.

Заблокированы не только личные счета супруга 48-летней актрисы, но и активы принадлежащей ему компании. При этом, как пишет телеграмм-канал Mash, длится это уже несколько месяцев. Спортсмена подозревают в том, что он проводил сомнительные финансовые операции. На данный момент все средства Петр Чернышев направляет на лечение Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали онкологическое заболевание. По некоторым данным, звезда «Моей прекрасно няни» сейчас находится на реабилитации в Подмосковье в одном из медцентров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у матери Анастасии Заворотнюк большие долги за коммунальные платежи элитного жилья. Валентина Борисовна прекратила платить за квартиру в столице, когда стало известно о болезни ее дочери. По некоторым данным, с мая сумма задолженности составляет более 50 тысяч рублей.

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