Объявлено о бегстве Меган Маркл и принца Гарри из страны

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Последнее: Характерно, что единственная претензия Путина к Ленину состоит в том, что Ленин выбрал конфедеративную модель государства, а надо было оставить прежнюю, унитарную. Путин особо отметил, что Сталин был против, но его Ленин нагнул (Ленин был главнее). Это все. Больше претензий нет. Государственный переворот и вооруженный захват власти, бессудные казни сотен тысяч (если не миллионов) заложников, […]
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