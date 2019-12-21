AMD переводит старые CPU на более тонкий техпроцесс

21.12.2019, 17:21, Разное

По словам пользователя сайта Reddit, ему удалось найти интересное нововведение в процессорах Ryzen 5 1600. Оказывается, купленный экземпляр данного CPU сделан по норме технологического процесса 12 нм, а не стандартного 14 нм.
По-видимому разработчики бренда приняли решение обновить старые чипсеты, переведя их на другой технологический процесс. Вместо индекса AE устройства получили индекс AF. Интернет-пользователь, купивший «улучшенный» Ryzen 5 1600, отметил, что тактовая частота процессора 3,7 ГГц как у 14-нанометрового варианта, но отличие все же есть – старая версия работала под длительной нагрузкой менее эффективно, выдавая лишь 3,4 ГГц, а новая – выдает как минимум 3,6 ГГц.

В итоге Ryzen 5 1600 AF по производительности можно сравнивать с Ryzen 5 2600, хотя первый чипсет более бюджетный. На данный момент неизвестно, какие процессоры AMD переведены на 12 нм техпроцесс. Уже сейчас можно отметить, что специалисты компании улучшили пользовательский опыт в устаревших вариантах, сделав их более востребованными.



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