Андрей Малахов спел песню о «Новогоднем голубом огоньке» в выпуске передачи «Привет, Андрей!»

21.12.2019, 17:21, Разное

Песню о «Новогоднем голубом огоньке» Андрей Малахов спел во время особенного выпуска своей передачи «Привет, Андрей!». Зрители весело подпевали телеведущему.
Программа, ставшая своеобразным символом праздничной ночи, остается одной из самых любимых у многих зрителей. Её часто называют совсем коротко и ласково — «Огонек», как поет Андрей Малахов — «его каждый зритель с детства видеть мог». Канал «Россия-1» разместил в Instagram видеозапись, на которой можно прослушать отрывок из музыкальной композиции.

На свою новогоднюю передачу «Привет, Андрей!» Малахов пригласил многих звезд отечественного шоу-бизнеса, представив их как людей, которые знают очень много о главном телевизионном празднике страны. Среди громких имен мэтры отечественного юмора Геннадий Хазанов и Владимир Винокур, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, певец Стас Пьеха и многие другие. Все они поздравляют зрителей с Новым годом.



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