Мнение: Адские санкции, голосовой расизм и 15 лет тюрьмы за радужный флаг

1. Попытка вынести импичмент Дональду Трампу заставляет американских политиков вновь поднимать тему России. Нам грозят так называемыми «адскими санкциями», которые, по мнению дежурных всепропальщиков, в очередной раз обрушат российскую экономику, биржевой рынок, курс рубля и так далее. Однако экономист Иван Данилов считает, что не так страшен чёрт, как его малюют. Скорее всего, санкции, как всегда, обернутся для России лишь краткосрочным дискомфортом – не более того:

https://ria.ru/20191213/1562322267.html

«Адские санкции» возвращаются в информационное поле и законодательную повестку США. Под ударом сенаторов и конгрессменов — рубль, государственные облигации России, нефтяные компании и газопроводы. В качестве «бонуса» в США могут официально объявить, что Россия является «страной — спонсором терроризма» со всеми вытекающими санкционными последствиями. <…>

Официальное название соответствующего законопроекта — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), и он может быть рассмотрен в ближайшие недели. Reuters сообщает о целях законопроекта: «Предлагаемые санкции нацелены против: российских банков, поддерживающих усилия по вмешательству в выборы за рубежом; киберсектора России; нового государственного долга; лиц, которые, как считается, «прямо или косвенно способствуют незаконной и коррупционной деятельности от имени (президента России Владимира Путина)». Законопроект также предусматривает ряд жестких мер в отношении российского нефтегазового сектора, на который приходится около 40 процентов доходов российской казны, включая санкции в отношении лиц, предоставляющих товары, услуги или финансирование для развития нефтяной отрасли страны». <…>

Паника на финансовых рынках и сложности с валютным курсом, вероятно, являются теми инструментами, с помощью которых авторы санкций рассчитывают сломать российскую экономику и общество. С этой теорией есть несколько проблем. Главная из них: Россия (и это сложно понять американским конгрессменам, некоторые из которых плохо ориентируются в географии планеты, не говоря уже об истории и экономике других стран) — это не типичная «страна третьего мира», для которой отключение внешнего финансирования через блокирование инвестиций в государственные облигации является катастрофой. Большинство проблем, связанных с блокированием внешнего финансирования частного сектора на международных рынках, наша страна пережила ещё в 2014-2016 годах, а проблему зависимости государства от внешних заимствований Россия решила ещё в 2000-х.

Это не значит, что «адские санкции» не окажут никакого воздействия на российские финансовый и валютный рынки. Эффект будет. Но ожидания американцев в плане погружения России в экономический ад явно не оправдаются. Более того, идея «адских санкций» старая. Она очень нравится одной конкретной категории сенаторов и конгрессменов, а конкретно — тем русофобам, которые ничего не понимают в финансах.

Поскольку Евросоюз не намерен присоединяться к новому раунду санкций, это может ударить по американскому финансовому сектору, ведь связанные с Россией клиенты попросту уйдут в европейские банки. Значит, в Конгрессе и правительстве США ещё крепко подумают, прежде чем окончательно принять законопроект о столь невыгодных американской экономике ограничениях.

2. Проклятые расисты извинились, когда их поймали на горячем:

https://www.cybersport.ru/games/news/studiya-chucklefish-izvinilas-za-ozvuchku-cvetnykh-personazhei-belymi-aktyorami

Chucklefish принесла извинения, что в игре Wargroove цветных персонажей озвучивали белые актёры. В ноябре студия опубликовала в твиттере фотографии команды, работавшей над Wargroove. В ответ некоторые пользователи сети упрекнули компанию в том, что она не наняла темнокожих людей.

Студия объяснила сложившуюся ситуацию тем, что кастинг проходил вслепую. Разработчики сознательно не смотрели файлы и фотографии кандидатов, а свой выбор основывали только на присланных аудиозаписях.

Chucklefish: «Мы искренне приносим извинения всем, кому причинили вред. В будущем мы будем более ответственно подходить к кастингу. Мы будем продолжать поддерживать работу над большей репрезентативностью цветных людей в индустрии».

Интересно, где в следующий раз в США найдут проявления расизма? Остаётся лишь удивляться, с каким старанием расовые активисты пытаются установить границы между белыми и небелыми американцами.

3. «Их нравы»:

https://www.interfax.ru/world/688785

В США мужчину осудили на 15 лет за сожжённый флаг ЛГБТ

Житель американского штата Айова приговорён к 15 годам лишения свободы за то, что сорвал с церкви радужный флаг ЛГБТ и сжёг его.

Как сообщает ABC News, 30-летний Адольфо Мартинес признан виновным в поджоге, совершённом на почве ненависти, безответственном обращении с огнем, а также в харасменте. По последнему пункту он осужден ещё на 30 суток.

Сам Мартинес ранее заявлял, что сорвал флаг со здания Объединённой церкви Христа в городе Эймс, так как выступает против гомосексуализма.

Как видите, власти жёстко реагируют на дебоши в церквях, о какой бы стране ни шла речь. Но есть нюанс…

Источник: Место для дискуссий

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