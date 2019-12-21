Мнение: Баррикада в приемной ФСБ

Просочилось, что «лубянский стрелок» в приемной ФСБ собирался убить как можно больше людей, а «когда бы в помещение прибежало много сотрудников ФСБ, устроить самоподрыв с большим количеством жертв».

Но «благодаря самоотверженным действиям сотрудников ФСБ, им, ценой своей жизни, удалось не допустить развития событий по худшему сценарию. Евгения Манюрова отвлекли, пока он вел огонь по сотрудникам на улице, вход в приемную ФСБ был блокирован. Злоумышленнику ничего не осталось, как занять позицию на улице. Таким образом, удалось не допустить большего числа жертв».

Это выдал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Если в этом тексте есть хоть толика правды, если сотрудники ФСБ действительно заблокировали вход в приемную ФСБ, чтобы не допустить туда преступника, то с этих блокираторов надо срывать погоны и отдавать их под суд.

Стрелка надо было, наоборот, заманивать в помещении, где и ликвидировать. А не предоставлять ублюдку возможность вести беспорядочную стрельбу на улице, где он представлял куда более серьезную угрозу для мирных невооруженных людей… Есл бы он хотел просто взорвать себя, то в то самое время, когда силовики забаррикадировались в приемной ФСБ, мог забежать в любую близлежащую кафешку и самоликвидироваться именно там…. Но этого, к счастью, не произошло…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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