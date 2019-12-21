Лавров рассказал о готовности Трампа вести диалог по проблемам в отношениях стран

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором отметил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.

«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», – сказал Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.

Напомним, 10 декабря Вашингтон посетил глава МИД РФ Сергей Лавров, там он встретился с Трампом, что, как писала газета ВЗГЛЯД, ужаснуло Америку.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Черный в комментарии «Радіо Свобода» рассказал, как работает приспособление из книг, бумаги и открыток, с помощью которого он и его коллега по фракции Сергей Ларин, как зафиксировали журналисты движения «Чесно», кнопкодавили в Раде 18 декабря. «Это устройство работает в таком режиме, что оно может само голосовать. […]