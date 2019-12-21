Лавров рассказал о готовности Трампа вести диалог по проблемам в отношениях стран

21.12.2019, 17:05, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором отметил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.

«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», – сказал Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.

Напомним, 10 декабря Вашингтон посетил глава МИД РФ Сергей Лавров, там он встретился с Трампом, что, как писала газета ВЗГЛЯД, ужаснуло Америку.



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