Лавров рассказал о готовности Трампа вести диалог по проблемам в отношениях стран

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором отметил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», – сказал Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.
Напомним, 10 декабря Вашингтон посетил глава МИД РФ Сергей Лавров, там он встретился с Трампом, что, как писала газета ВЗГЛЯД, ужаснуло Америку.
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