Компания Rosenbauer показала первую в мире электрическую пожарную машину

В Сети появилось фото очередного достижения автомобилестроения. Компания Rosenbauer показала официально первую в мире пожарную машину на электрической тяге.

Создание новинки велось долгое время без публикаций относительно разработки. Сейчас же машина спасателей появилась на кадрах, с которыми каждый может ознакомиться в Сети. Тестовые испытания концептов машины проводились на территории Австрии и Германии в 2016 году. Теперь же пришло время серийного выпуска подобного чуда техники, а первые авто уже сошли с конвейера.

Автомобиль получился довольно компактным, что особенно важно для такого рода транспортных средств. При этом он работает на сверхэкологичном двигателе. Rosenbauer давно занимается производством транспорта для служб пожарников. Новинка на электрическом силовом агрегате выгодно отличается от обычных аналогов, состоящих на балансе спасательных служб. Кроме того, здесь есть качественное управление, в том числе и автономное.

Стоимость электрокара в полной комплектации составит 1,2 миллиона долларов, что намного дороже стандартного автомобиля пожарников. Впрочем, его содержание обойдется существенно дешевле, к тому же эксплуатация модели не оказывает негативного влияния на экологию. Также новинка имеет систему модулей, благодаря которым ее можно превратить даже в машину «скорой» для оказания первичной медицинской помощи пострадавшим.

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