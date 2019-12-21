Клим Шипенко о сцене секса в фильме «Текст»: «Асмус и Янковский — не порноактёры»

Несколько недель назад в прокат вышел фильм Клима Шипенко «Текст», спровоцировавший волну критики из-за откровенной сцены секса Асмус и Янковского. Режиссёр ленты встал на защиту артистов, объясняя, что они не порноактёры, но сценарий подразумевал именно открытость и отсутствие стеснения.

Основная часть критиков гневно обрушилась на Кристину Асмус, говоря, что настолько откровенные сцены могут быть только в «фильмах для взрослых». Некоторые предлагали вообще лишить артистку родительских прав, так как она подаёт плохой пример дочери. Другие же начали писать Харламову вопросы о том, как он мог допустить такую «распущенность» жены. Режиссёр «Текста» Клим Шипенко говорит, что актёры должны быть готовы ко всему, а Асмус, к примеру, изначально предупреждали о возможных проблемах из-за сцены секса, но она тем не менее согласилась.



Шипенко с удивлением констатировал факт, что хейтеры осуждают только Кристину Асмус, забыв о «второй стороне» постельной сцены – Иване Янковском. По словам режиссёра, скандальный эпизод давался сложно всем и ему в том числе. Целью была съёмка откровенной сцены, но не «за гранью», не переходя в порнофильм, с чем актёры справились, хотя это было очень непросто.

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