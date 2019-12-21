Губерниев и Семин поспорили из-за звания лучшего тренера России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин устроили перепалку в соцсетях из-за вручения Семину награды лучшего тренера РФ по версии Федерации спортивных журналистов.

«Юрий Семин – тренер года в России? По версии Федерации спортивных журналистов России? Не умаляя заслуг Палыча, но в этой организации голосовали серебряные олени?», – написал Губерниев в Telegram-канале.

Позже Юрий Семин опубликовал ответ в Instagram, отметив, что «голосующие олени лучше говорящих попугаев».

Однако и Губерниев решил продолжить заочную ссору. «Ох, и умыл меня Юрий Семин. <…> Олени-то, может и лучше. Но только тренером года в РФ при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков etc никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге Чемпионов оказался пшиком! Не умаляя заслуг Юрия Палыча, но каким местом проголосовала Федерация спортивных журналистов России?», – написал он, подчеркнув, что «попугаи, птички домашние, они у людей живут и радуют».

Ранее Губерниев обвинил советского вождя Иосифа Сталина в трусости в первые дни Великой Отечественной войны.

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