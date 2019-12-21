Православные активисты в 30 городах России проводят молебны против закона о домашнем насилии

В 30 городах России прошли молитвенные стояния против принятия закона о домашнем насилии («За семью») с участием православных, родительских и патриотических организаций.

«Сейчас на фоне демографической катастрофы, в которую погружается наша страна, с Запада пытаются внедрить законопроект о так называемом „семейно-бытовом насилии“, который уничтожит институт семьи, и так испытывающий кризис в последнее время», — приводит РИА «Новости» слова одного из организаторов молебна, координатора общественного движения «Сорок Сороков» Андрея Кормухина.

Молитвенные стояния проводят Ассоциация родительских комитетов и сообществ, общественное движение «За жизнь», фонд наследия Петра Столыпина, общественная организация «Много деток хорошо», движение возрождения Спасо-Андроникова монастыря и движение «Сорок Сороков».

Против принятия закона о домашнем насилии ранее выступила патриаршая комиссия по делам семьи. Патриарх Кирилл заявил, что «нельзя допускать никакого насилия в семье», но «есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются, в том числе и в законодательной сфере».

Проект закона о профилактике домашнего насилия был опубликован на сайте Совета Федерации 29 ноября. В частности, в нем предлагается выносить защитные предписания, которые ограничат возможность общения агрессора с жертвой. Срок действия защитного предписания составляет 30 суток с момента его вынесения и может продлеваться.

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