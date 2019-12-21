«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд, стороны отзовут все иски друг против друга. Украина и Россия договорились о транзите газа

«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млн с учетом пени, а стороны отзовут все иски, поданные друг против друга. Такие решения содержатся в протоколе встречи представителей Евросоюза, а также России и Украины и компаний «Нафтогаз» и «Газпром», опубликованном на сайте Кабинета министров Украины.

Согласно документу:

до 29 декабря «Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд с учетом пени, присужденной Стокгольмским арбитражем,

стороны отзовут все иски друг против друга, в отношении которых в настоящее время нет окончательных решений,

с имущества и активов «Газпрома» будет снят арест, а также все возможные претензии и иски в будущем по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года.

До 29 декабря 2019 года «Газпром» и Украина заключат безотзывное мировое соглашение по делу, рассматриваемому сейчас в Швейцарии.

При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных протоколом, стороны «рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки, учитывая объем таких поставок», – говорится в документе.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в субботу на брифинге заявил, что новое газовое соглашение будет заключено на 5 лет с правом пролонгации на тех же условиях еще на 10 лет.

Он также заверил, что прямых поставок газа из России, в подписанном сторонами ротоколе, нет. «В протоколе указана возможность, что стороны – Украина, РФ и ЕС – рассмотрят вопрос поставок газа, но это не является частью пакета. Никаких договоренностей по поставкам газа — прямых или косвенно – в этом протоколе нет», – подчеркнул Юрий Витренко.

Последний раунд переговоров прошел 20 декабря на спортивно-стрелковой базе «Сябры» под Минском в атмосфере секретности. Брифинг для прессы по их итогам был отменен. Переговоры продолжались около шести часов. От Украины в них принимал участие министр энергетики Алексей Оржель, от России – глава «Газпрома» Алексей Миллер.

19 декабря в Берлине Украина и Россия достигли «принципиального согласия» по новому транзитному контракту.

18 декабря председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал очень низкой вероятность подписания нового контракта по транзиту с «Газпромом». По его словам, если контракт не будет подписан до 1 января, стороны смогут возобновить переговоры лишь в апреле 2020 года. При этом Коболев отметил, что в украинских подземных хранилищах сейчас около 20 млрд кубов газа, чего достаточно, чтобы пережить зиму.

Срок действия контракта на транзит российского газа через Украину заканчивается 1 января. Украина, Россия и ЕС до сих пор не смогли договориться об условиях транзита.

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