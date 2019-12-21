Первый раз: Лазарев удивил народ новостями из жизни дочери

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Последнее: Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Марусю и четырехлетнюю Теону. Девочки, по словам теледивы, отлично ладят и всегда радуют родителей. Между тем на днях между наследницами звезды вышел спор. Теона жаловалась на старшую сестру. Четырехлетка заявила, что с ней не делятся игрушками. Маруся не признавала своей вины. Девочка отметила, что ничего никому не запрещала. Ролик […]
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