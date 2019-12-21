Ученые объяснили «железный снег» в ядре Земли

Ученые из США и Китая предложили модель, которая объясняет характер проходящих сквозь Землю сейсмических волн, пишет журнал JGR Solid Earth.
По мнению ученых, на границе внешней и внутренней частей ядра есть слой суспензии, которая содержит кристаллы железа. Они полагают, что внутреннее ядро Земли покрыто сверху слоем «железного снега» – частиц, которые образуются в жидком внешнем ядре, после чего падают на поверхность твердого внутреннего ядра и образуют на нем слой в 300 километров, передает «Рен ТВ».
При этом специалисты напомнили, что происходящие в ядре процессы влияют на геологическую жизнь планеты и определяют характер магнитного поля Земли.
Исследователи уточнили, что образование железного «снега» схоже с процессом внутри магматических камер, когда кристаллизуются отдельные минералы и оседают на дно камеры. «Металлическое ядро Земли работает по принципу магматической камеры в коре, который мы хорошо знаем», – отметили они.
Ранее британские ученые обнаружили «железную планету».
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