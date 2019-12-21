Мнение: Нашли ноги

Всем привет. Хотелось мне про позитивное что-нить написать — ведь скоро Новый год. И хочется про что-нибудь елочно-подарочное такое. Ведь тут без подарков ничего не обходится, а значит это очень приятный праздник — обожаю с детства! Что может быть лучше наряженной елки, гирлянды огоньков, всяких вкусняшек и длинных каникул…Я уже настроилась, но глянула в новости, а там вот этот кошмар. Читаем — На кладбище в Балихнинском районе Нижегородской области обнаружены ноги.

— Находка была сделана 19 декабря — местная жительница обнаружила ноги, завернутые в пакеты. На место обнаружения выехали сотрудники СКР. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), следователи выясняют личность погибшей, а также причастных к произошедшему. По данному делу назначена медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы. Как отмечает нижегородский интернет-портал «PRO-город», ноги были женскими.

— О боже, боже! Представляете, идете по кладбищу, видите пакет. Глядь-поглядь, а там ноги! Женские! Сегодня не засну, точно. Как страшно жыть…

Источник: Достало

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