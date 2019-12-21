Эксперты рассказали, зачем водителям нужно приоткрывать окна в машине зимой

21.12.2019, 16:30, Разное

Многие опытные автовладельцы даже при минусовой температуре могут на некоторое время приоткрыть окно в машине. Благодаря этой хитрости можно решить сразу несколько проблем, отметили эксперты.
Не секрет, что некоторые водители вместо этого предпочитают использовать кондиционер, но свежий воздух с улицы можно считать более приятным и комфортным для всех пассажиров. Впрочем, далеко не все обращают внимание на эту очевидную вещь. Во время стоянки тоже крайне важно приоткрыть окно, добавили эксперты. В зимнее время это позволяет стеклам не запотевать на ходу, также в машине не образуется конденсат.

Таким образом, перед тем, как оставить транспортное средство на стоянке, стоит приоткрыть хотя бы одно окно: с помощью этого совета температура в салоне и на улице будет различаться лишь незначительно. Перебарщивать тоже не нужно ввиду вероятности попадания снега в салон. В большинстве современных авто есть функция автозапуска, которая самостоятельно прогревает машину по мере остывания. Этот совет подойдет тем, кто боится оставлять приоткрытое окно из-за риска проникновения злоумышленников в салон.



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