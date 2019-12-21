В Екатеринбурге новогодний корпоратив завершился перестрелкой

Согласно данным правоохранителей Свердловской области, в Екатеринбурге во время новогоднего корпоратива, проходившего в одном из местных баров, началась стрельба. Стало известно, что официант, который обслуживал гостей заведения, получил две пули из травматического оружия.
В ходе следствия стало известно, что один из участников новогоднего корпоратива, который пришел на праздник в образе ковбоя, был в нетрезвом состоянии. Он достал травматический пистолет марки ИЖ-79 и несколько раз выстрелил в сотрудника кафе. В результате инцидента пострадавший получил значительные травмы и повреждения. На место происшествия вызвали карету «скорой помощи». Официанта осмотрели медики и оказали ему помощь, но от поездки в больницу он отказался.
Правоохранители Екатеринбурга задержали мужчину. До выяснения обстоятельств инцидента подозреваемый будет пребывать в отделении полиции. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен, но участнику новогоднего корпоратива за такое поведение могут инкриминировать статью «Хулиганство с применением оружия» или даже серьезнее «Покушение на убийство».
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