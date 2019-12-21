Деми Ловато рассталась со своим бойфрендом Остином Уилсоном

В марте этого года Деми Ловато рассталась с дизайнером Enfants Riches Déprimés Генри Леви — из-за его пристрастия к алкоголю. А в ноябре рассекретила новые отношения. В соцсетях она опубликовала первое селфи с новым возлюбленным и короткой подписью «Мой», которую сопроводила изображением сердца.

Деми и Остин

Избранником 27-летней певицы оказался манекенщик из Лос-Анджелеса Остин Уилсон, сын известного скейтбордиста Джона Уилсона, участника команды Z-Boys из Догтауна. Он поддержал Деми, когда в октябре от героина скончался их общий друг Трасселл III. Дружеская поддержка Уилсона быстро перешла на романтический лад. Но счастье было недолгим. Сегодня Ловато призналась в соцсетях: они с Остином больше не вместе.

Пожалуйста, не преследуйте его. Он хороший парень. Гораздо лучше, чем вам может показаться из-за его татуировок, -написала Деми в комментарии одному из своих поклонников. И добавила:

Расставания трудны для обеих вовлеченных сторон.

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