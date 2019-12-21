В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С». Зенитно-ракетная установка, предусмотренная для сухопутных войск, была установлена на бронеавтомобиль «Тигр».

В ходе государственных испытаний, которые прошли на территории полигона Капустин Яр, комплекс «Гибка-С» показал дальность стрельбы по заданным воздушным целям. При этом скорость составила до 30 километров в час. «Военно-промышленная компания» является разработчиком военного автомобиля «Тигр». Новейший ракетно-зенитный комплекс предусматривал использование шасси опытного образца модели.

О разработке мобильной установки «Гибка-С» оборонное ведомство сообщило в марте текущего года. С помощью комплекса ПВО можно дистанционно пускать управляемые ракеты от ПЗРК. Новинку создавали, основываясь на морском комплексе 3М-47 «Гибка». В комплексе ПВО сухопутных войск используются ракеты от «Вербы» или «Иглы». В Минобороны РФ заявили, что новейшая разработка способна повлиять на повышение эффективности ПВО танковых, а также мотострелковых подразделений.

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