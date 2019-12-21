Новый трек Шнурова, «космические танцы» и неожиданные дуэты: Первый канал порадует зрителей в новогоднюю ночь

Для большинства жителей РФ встречать Новый год под «голубой огонёк» на Первом канале – устоявшаяся традиция. В этом году на экране также планируются фееричные выступления, «космические танцы» артистов, неожиданные дуэты и треки Сергея Шнурова.

В новогодней программе россияне увидят как известных звёзд отечественного шоу-бизнеса, так и новых исполнителей. Одним из таковых станет Димаш Кудайберген из Казахстана. На родине он прославился в качестве финалиста вокального шоу Singer, а в РФ о нём ещё мало наслышаны. Появятся на экране: Киркоров, Лорак, Валерия, Билан, Ротару, Лобода и многие другие знаменитости. Относительно участия Примадонны информации пока нет, но многие надеются, что Алла Борисовна всё же споёт одну из своих песен.

Для съёмок номеров Первый канал использовал лучшие локации – павильоны ВДНХ, МЦД, Воробьёвы горы, парк «Зарядье», башни «Москва-Сити», а специально для певицы Ёлки соорудили копию космической станции, где её команда устроит «нереальные танцы». Одной из неожиданностей для зрителей может стать дуэт Витаса и танцора Сергея Полунина. Кстати, единого ведущего в новогодней программе не будет. Эту роль по очереди будут исполнять звёзды Первого канала: Шепелев, Борисов, Якубович, Гузеева и другие.

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