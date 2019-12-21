Мнение: Разруха и нищета в головах совков.

Я тоже из ссср, но глазки открылись, могу анализировать и считать.Здесь не надо быть особо гением, надо просто обьективно смотреть, а не ковыряться, ездить по поверхности не видя глубины и считая себя докой и с самым лучшим советским образованием.

Сегодня на работе сцепился с птицами -говорун про жизнь в ссср.Как было хорошо и цены -рай в поднебесном китае прям.Каждый день понемногу концерт как у котов мартовских-иногда понемногу, а при взьепоне начальства поднимается накал.Как бы дрожжи в мирок.

Долго рассказывать про бытие, а смысл такой что зарплата мала и мы нищета .Авто, дома, детям мороженое и женщинам квартиры-это не считать-плохо, раньше дешевле было и лучше жить-особо коллективизм при гуляниях, рыбалке и ты весь в шоколаде. Главное бесполезно доказывать и они путают хорошее с плохим.Например мы сейчас в кредитах, а раньше если взял кредит в 20 тысяч и через 3 года отдал.Вообще выпал.20 000 тысяч??? КАРЛ?!!!3,5 «лады» авто зараз в руки и за три года отдать , ещё и питаясь и детей одевая, еда, школа.Ладно говорил бы кто нибудь из желторотиков по словам блогеров тухлых-так нет же-сам пройдя путь от рождения 1966 года.Здорово его замкнуло при споре.Чего ты живёшь не в своём доме дворце, а в сельском посёлке и в доме на 2-3 хозяина?Чего детям тогда не накупил, не настроил домов, а только в наше время накупил квартир в городах им?

Молодой работник, сосед по линии на заводе спросил стеснительно, а какова зарплата в то время была.В малых городах-90 -до 140 рублей в основном.У нас главный инженер 180 рублей оклад.Вспыльчивый ввязался опять -да на эти деньги мы могли прожить месяц припеваючи-всё копейки стоит .Молодой кивает-ух ты-спички копейка, пирожок -5 копеек.

Тогда я привёл соотношение тех цен и заработка и сегодня.Такие обычно не слушают.Махнули рукой и ушли гордо.

Сейчас и вам приведу среднюю зарплату и что можно было тогда купить и сегодня.

Не буду приводить зарплату шахтёров, с оборонки, подводников и прочих с вредных для здоровья и жизни производств ибо и сейчас не все получают ниже и выше среднего.Приведу по моему взгляду средне-арифметическое.

Сейчас по статистике средняя по стране температура зарплат-42 тысячи.Возьмём по селу, по нашему заводу-в основном рабочих- 27-32 тысячи ЧИСТЫМИ, на руки без высчетов .Можете прибавить 13% и тогда выйдет 31-37 тысяч где то, грязными.Будем брать чистыми.

Возьмём по СССР по малым городам-140 рублей.Моя мама на фабрике максимум получала 100 рублей.Возьмём назло 140 офигенной зарплаты и это без высчетов.Вычтем 13%-18 рублей 20 копеек, 1%-профсоюз-1 рубль 40 копеек, 1%-комсомол-ещё 1 рубль 40 и если бездетный то ещё 6%.-8 рублей и 40 копеек.-итого=29 рублей,40 копеек.и остаётся примерно —110 рублей.

Будем выяснять как на них жить тогда и сейчас.

110 рублей против 27 000.

Не будем брать шабашки, подработку, левое, правое-а вот чисто официально, государственное и облагаемое налогом.

Начнём с того а вот раньше даже на копейку можно было что то купить, не то нынче.Например коробку спичек.Хо-ро-шо.

И так- спички.

* 110 рублей это —11 000 тысяч коробок спичек .

** 27 000 рублей и 2 рубля коробок спичек.-13 500 тысяч коробок спичек.

Хлеб.

Хлеб тогда стоил 20 копеек белый если был И 16 копеек серый в основном и чёрный может чуть поменьше и тоже если был.Сейчас большое разнообразие как и хлеба ,так выпускают пекарни все вокруг от посёлков до городов.В среднем 20 рублей.

* Хлеб 20 копеек и на 1 рубль -5 буханок.110 рублей умножить на 5 = 550 буханок.

** Сегодня-20 рублей и на 100 рублей -5 буханок.Итого = 1 350 буханок.

МЯСО.

Мясо в магазинах не видел, продавали своим блатным, знакомым, свату, брату, начальству и прочим.Я не блатной и покупал на рынке.Там от 3.50 до 4.50 смотря что.Возьмём -4 рубля среднее.

* 110 рублей разделим на 4 = 28 килограмм.

** У нас мясо от 200 рублей -стейк до чистого , мякоть, хорошее прям слюни текут-250 рублей.

Можно взять как 200 так и 250 ..Итого на 27 000 === 135 кг и 108 кг соответственно можно купить на зарплату нашу.И при том мясо свежее всегда и везде, без очередей как и всё остальное.

Овощи бестолку считать ибо они либо с огорода, либо закупорка потому что бывали только в сезон -сейчас в любое время года и любые вплоть до экзотических, как и рыба доступна каждому и везде.

Бестолку считать материалы для стройки-их либо воровать надо, либо доставать, выписывать с трудом и убогость ассортимента.

Как и инструментов.Топор, мастерок, рубанок ручной,стаместка, дрель, кувалда, пила.

Сейчас почти у каждого-бетономешалка, шуруповёрт, дрель на аккумуляторах, сварка и шлем хамелеон, болгарка, рубанок электрический, паркетница,газонокосилки с бензопилами, мехблок тракторёнок ручной и заодно тележка…и не перечислишь всего и при том всем доступна цена.

Мастерские по ремонту авто и запчасти любые.Если иностранные то ждать надо-а наши всегда достать можно-поехал, купил, поставил, мойки кстати ручные у многих.

Приводил пример -телевизор-чёрно белый 270 рублей — 2,5 зарплаты если не пить и не есть, ни платить чего либо.Сейчас на нашу зарплату можно купить офигенный телевизор.А если ещё взять цветной телевизор тогда-640 рублей+40 по блату, чтоб сразу и то бракованные-5 раз в ремонт возил, такси до мастерской-3 рубля и забирать после ремонта через месяц, там таких хрен пройдёшь в ателье…….Стиралку полуавтомат»аурика» купил по блату за 110 рублей-получку отдал жены.А сейчас 12-14 тысяч -автомат стоит.Только кинул, нажал кнопки и вынул почти сухое.Вот и вся стирка.

Телепрограмм не 3-4 а тысяча.Скажут-а мы белые пушистые духовностью живём-а по телеку мерзость.Во первых смотрите зоо и есть много хороших не политических.И насчёт белости и пушистости-что я слышу-воспоминания, как они гуляли коллективно, дружно-где пили и как и как девок трахали от танцев зажиманцев, до гулянок и хлеще корпоративов-и везде от пляжей, полей, лесов, рек, балконов, гостиниц любых городов и везде были у них девки на поспать.

Связь у всех членов семьи и самый дешёвые мобилы у бабок и детей и то не у всех-примерно 7-10 тысяч.Не то что один телефон и то горного диспетчера и ребёнок заболел среди ночи , несёшься за километр чтоб позвонить в скорую.Чтобы позвонить по междугородней-заказуешь разговор, а АТС и узел связи городской-связь в центре города за 7 км.Тебе назначают завтра или через два дня в определённое время-отпрашиваешься, а если вечером то вообще мрак.Двумя перекладными автобусами чтоб поговорить 10 минут..

Насколько знаю плачущихся и последний хрен доедающих-то жены закончили курсы на автолюбителя (это в пределах 35 тысяч со всем) и надо покупать авто.Очень трудно и сразу нельзя ибо нищета.Двое детей и только дом на материнский капитал купили.Другой только дочкам квартиры купил в Краснодаре, и надо авто-а никак всё сразу не получается мы не на западе-не получаем тыщи евро, мы считай Руанда, Мозамбик-так говорят те кого они смотрят.

Плюнул-лучше спокойствие-на всё воля Бога.Мои живы и здоровы, скоро свадьба, венчание-а что ещё человеку для счастья надо? Что надо есть-здоровье жены, детей и дом со всем положенным и ещё жив и здоров после всех перестроек и 90хх годов…





Источник: Конт

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