Смешко: «Сила и честь» развивает сеть партийных ячеек и готовится к местным выборам

Партия «Сила и честь» развивает региональную сеть ячеек, занимается формированием прозрачного бюджета и готовится к местным выборам. Об этом сказал лидер партии, экс-глава Службы безопасности Украины, бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко, сообщила 19 декабря пресс-служба политсилы.
«Сегодня приоритетом является развитие партийных ячеек, подбор патриотических, высоконравственных и высокопрофессиональных людей в ряды партии, которые искренне исповедуют идеологию консервативной демократии… Планируем, что в каждой области будут организации партии «Сила и Честь», которые будут опираться на сеть районных, городских и поселковых организаций», – подчеркнул политик.
Он подчеркнул, что партия будет опираться на средний класс.
«Мы надеемся на поддержку среднего класса, а с олигархами ничего общего не имеем и иметь не будем. Они должны отойти в историю, остаться только бизнесменами, богатыми людьми, но без прямого и особенно – теневого влияния на политику и на кадровые назначения в государстве», – заявил Смешко.
Также он сообщил, что продолжается изучение вопроса формирования прозрачного партийного бюджета и партийных взносов, а также подготовка к местным выборам.
На президентских выборах в 2019 году Смешко набрал 1,14 млн голосов (6,04%), заняв шестое место.
Партия Смешко «Сила и честь» участвовала в досрочных парламентских выборах, которые состоялись 21 июля, но не преодолела пятипроцентный проходной барьер (набрала 3,82%).
После выборов Смешко заявил, что в его планах – дальнейшее партийное строительство и участие в местных выборах.
Согласно ст. 141 Конституции Украины, очередные местные выборы должны пройти в стране в последнее воскресенье октября 2020 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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