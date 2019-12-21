В ООН действует агентурная сеть ФСБ России – Ельченко

Половина россиян, работающие в ООН – скрытые или открытые агенты ФСБ России. Такое мнение в интервью «Укринформу» высказал бывший постоянный представитель Украины при ООН, новоназначенный посол в США Владимир Ельченко.
«Так сложилось еще с советских времен, когда каждый второй работник из СССР был «подписан», как тогда говорили, или был прямым агентом. Сейчас российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте – на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН», – сказал дипломат.
Ельченко отметил, что Россия скрыто влияет на работу Организации Объединенных Наций через свои кадры.
«В секретариате ООН работает две-три сотни россиян. Думаю, половина из них – это агентура ФСБ, явная или скрытая. Кстати, время от времени мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили отъехать домой. То есть иногда их отлавливают», – отметил посол.
По словам Ельченко, Россия имеет огромное влияние в ООН, прежде всего, как постоянный член Совета Безопасности, и оно значительно сильнее, чем влияние Украины и десятков других стран.
«Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится. Большинство из тех 22-23 стран, которые голосуют в унисон с Россией против наших резолюций, на 100%зависят от нее. Или от поставок оружия, или от списания каких долгов, или российских вливаний, без которых экономика не будет работать», – добавил Ельченко.
К числу таких стран, по словам Ельченко, относятся Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке. Бурунди, Судан – в Африке. Мьянма, Камбоджа – в Азии.
12 декабря издание ZN.UA писало, что Вашингтон согласился на назначение Ельченко послом Украины в США.
18 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ельченко послом Украины в США.
Ельченко возглавлял представительство Украины при ООН с декабря 2015 года. До этого работал послом Украины в РФ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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