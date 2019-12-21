Анчелотти официально возглавил английский «Эвертон»

Итальянский тренер Карло Анчелотти стал наставником английского «Эвертона», сообщает официальный сайт клуба.

Итальянец подписал контракт с «ирисками» на 4,5 года – до конца сезона 2023/24.

«Это отличный клуб с богатой историей и очень страстными фанатами. У руководства есть четкое видение достижения успеха и завоевания трофеев. Это то, что привлекает меня как менеджера», – сказал Анчелотти.

В начале декабря «Эвертон» прекратил сотрудничество с португальским специалистом Марку Силвой, обязанности наставника исполнял шотландец Данкан Фергюсон.

После 17 туров «Эвертон» занимает 16 место в чемпионате Англии и имеет в активе 18 очков.

Бывший футболист Анчелотти ранее возглавлял итальянские клубы «Реджана», «Парма», «Ювентус» и «Милан». Позже он был тренером английского «Челси», французского ПСЖ, испанского «Реала» и немецкой «Баварии». Последним клубом Анчелотти был итальянский «Наполи», тренер покинул клуб 10 декабря этого года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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