Полиция Украины открыла 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом

21.12.2019, 16:06, Новости дня

Нацполиция Украины открыла 250 уголовных производств в связи с незаконным занятием игорным бизнесом в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 21 декабря.

Всего в стране прекращена деятельность 5300 игорных заведений, однако мобильные группы полиции ведут постоянный мониторинг, отметили в пресс-службе.

«Всего с начала отработки у правонарушителей изъято 4,4 тыс. единиц игорного оборудования. Среди изъятого – 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, [почти 4 тыс]. единиц компьютерного оборудования», – говорится в сообщении.

Приблизительная стоимость изъятого – 51,3 млн грн.

Открыто 250 Уголовных производств по ст. 203-2 Уголовного кодекса (занятие игорным бизнесом). 

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.

19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

20 декабря Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. В связи с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16.00 20 декабря 2019 года.

Зеленский связал распоряжение Кабмина с провалом голосования в парламенте. «Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы», – подчеркнул президент.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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