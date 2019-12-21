Украинский посол в США рассказал об «агентах ФСБ» в ООН

Посол Украины в США, экс-представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что якобы половина россиян, работающих в ООН, – «агенты российских спецслужб».
«Россия влияет на работу ООН скрыто – через свои кадры. В секретариате Организации Объединенных Наций работает две-три сотни россиян. Думаю, половина из них – это агентура ФСБ, явная или скрытая», – сказал Ельченко в интервью «Укринформу».
Он отметил, российские кадры «работают на спецслужбы РФ или, в более мягком варианте – на российское постпредство».
«Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН», – заключил Ельченко.
Напомним, 19 декабря Владимир Ельченко был уволен с поста постоянного представителя Украины при ООН и назначен послом в США.
В октябре Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в Черкасской области контрразведка задержала якобы при получении секретных документов военного характера «агента ФСБ России».
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