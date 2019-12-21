Lexus, Toyota и Mazda названы самыми надежными автомобилями года

Специалисты рынка транспортных средств назвали самые надежные автомобили года. Лидерами в списке стали Lexus, Toyota и Mazda, показавшие наивысшие результаты.

Рейтинг наиболее прочных машин составлен независимой некоммерческой организацией Consumer Reports на основании опроса сотен тысяч автовладельцев. Все транспортные средства оценивались по 100-бальной шкале. По результатам исследования, наивысшее количество очков набрали машины компании Lexus 2020 года.

Также в тройку лучших вошла марка Toyota. Еще одна японская корпорация Mazda продемонстрировала наиболее высокие показатели прочности и надежности. Последние места в списке достались немецкой Volkswagen и люксовой японской линейке Acura. Несколько лучше показали себя, оказавшись в середине ТОПа, компании из Германии Audi и BMW, а также еще одна машина из Страны восходящего солнца-Subaru.

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