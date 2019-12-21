Андрей Разин: «Малахов заплатил бывшему мужу Милявской рекордные 3 миллиона рублей»

Отечественный музыкальный продюсер Андрей Разин на странице в Instagram выразил поддержку Лолите Милявской, переживающей развод с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Со слов руководителя «Ласкового мая» стало известно, что Андрей Малахов бывшему супругу певицы заплатил 3 миллиона рублей за участие в программе, и эта сумма – рекордный гонорар.
Андрей Разин признался, что понимает обиду Лолиты Милявской на Малахова, который огромной суммой смог «подкупить» Иванова и получить интервью. В то же время продюсер уверен, что слова, сказанные экс-супругом, несправедливы, и по сути являются предательством человека, вместе с которым прожито почти десятилетие. Разин констатирует, что певица, и её бывший избранник – прекрасные люди, но вот происходящее в последнее время вокруг их пары выглядит не очень прилично, принося боль обоим.
В завершение поста Андрей Разин попросил Милявскую «держаться и не сдаваться», с достоинством переживать сложную жизненную ситуацию. Кроме того, продюсер напомнил, что он лично, а также коллективы «Дискотеки «Союз» и «Ласкового мая» готовы поддержать её при необходимости.
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