Андрей Разин: «Малахов заплатил бывшему мужу Милявской рекордные 3 миллиона рублей»

Отечественный музыкальный продюсер Андрей Разин на странице в Instagram выразил поддержку Лолите Милявской, переживающей развод с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Со слов руководителя «Ласкового мая» стало известно, что Андрей Малахов бывшему супругу певицы заплатил 3 миллиона рублей за участие в программе, и эта сумма – рекордный гонорар.

Андрей Разин признался, что понимает обиду Лолиты Милявской на Малахова, который огромной суммой смог «подкупить» Иванова и получить интервью. В то же время продюсер уверен, что слова, сказанные экс-супругом, несправедливы, и по сути являются предательством человека, вместе с которым прожито почти десятилетие. Разин констатирует, что певица, и её бывший избранник – прекрасные люди, но вот происходящее в последнее время вокруг их пары выглядит не очень прилично, принося боль обоим.



В завершение поста Андрей Разин попросил Милявскую «держаться и не сдаваться», с достоинством переживать сложную жизненную ситуацию. Кроме того, продюсер напомнил, что он лично, а также коллективы «Дискотеки «Союз» и «Ласкового мая» готовы поддержать её при необходимости.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сегодня в офисе Зеленского состоится оглашение параметров транзитного контракта. Будет ли Газпром озвучивать их — неизвестно, холопам не обязательно знать, о чем договорились баре. Неофициально уже известны основные параметры контракта. Они таковы — договор заключен сроком на 5 лет до 31 декабря 2024 года. Минимальный объем транзита в 20 году составит 65 млрд кубометров, в […]