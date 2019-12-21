Умер легендарный отечественный футболист

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Последнее: Сегодня в офисе Зеленского состоится оглашение параметров транзитного контракта. Будет ли Газпром озвучивать их — неизвестно, холопам не обязательно знать, о чем договорились баре. Неофициально уже известны основные параметры контракта. Они таковы — договор заключен сроком на 5 лет до 31 декабря 2024 года. Минимальный объем транзита в 20 году составит 65 млрд кубометров, в […]
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