В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку трансгендерной женщины, осужденной на 3 года за распространение порнографии

У здания администрации президента проходят одиночные пикеты в поддержку трансгендерной женщины Мишель из Брянска, которую приговорили к трем годам лишения свободу по делу о распространении детской порнографии. Об этом пишет «Новая газета». Ее осудили за четыре картинки с изображением обнаженных персонажей в стиле японских мультфильмов, размещенных в социальной сети «ВКонтакте».

На плакате одной из участниц акции было написано: «Нет репрессиям. Свободу Мишель — трансгендерной женщине!».

К месту проведения акции также пришли провокаторы из «Национально-освободительного движения» с плакатом «Курс на суверенитет! Я! Мы! Доверяем президенту!».

Участники акции подчеркивают, что Мишель грозит опасность, так как ее могут поместить в мужскую колонию. Она еще не завершила переход и по паспорту все еще является мужчиной.

Приговор Мишель вынесли в конце ноября. Ее признали виновной в распространении порнографии с изображением несовершеннолетних за то, что она опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» несколько рисунков в стиле «манга» — с изображением обнаженных персонажей из японских мультфильмов.

По версии следствия, на картинках нарисованы «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста».

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