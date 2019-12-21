Суд в Крыму постановил депортировать из России журналиста Гайворонского

У него изъяли российский паспорт.

Ялтинский городской суд постановил выдворить из РФ журналиста издания M.News Евгения Гайворонского. Об этом в фейсбуке сообщил адвокат Алексей Ладин.

«До вступления решения в законную силу Евгений будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан, расположенном в Краснодарском крае. Решение суда будет обжаловано», — написал защитник. Помимо выдворения из РФ на журналиста наложен штраф в размере 2 тысяч рублей.

Гайворонского задержали в Ялте 20 декабря. Сотрудники полиции, по информации издания «Ґрати», изъяли у него российский паспорт и составили на него протокол по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в стране.

При этом был ли паспорт Гайворонского признан недействительным — неизвестно. Получить комментарий УМВД по Республике Крым «Новой газете» не удалось. Ранее, в марте этого года, сам журналист подавал заявление о признании своего российского паспорта недействительным, но о принятии какого-либо процессуального решения по этому вопросу не сообщалось.

Гайворонский в 2014 году был одним из активных участников «крымской весны», помогал ялтинским отрядам самообороны Крыма. Однако впоследствии разочаровался в действиях российских властей на полуострове, заявил, что считает события 2014 года ошибкой, и публично занял проукраинскую позицию.

Источник: Новая газета

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