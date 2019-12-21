Под Мурманском школьники избили полицейских

Группа несовершеннолетних избила полицейских в Апатитах Мурманской области.

По данным СК по Мурманской области, в результате инцидента пострадали полицейский и стажер. По факту произошедшего проводится проверка, передает «Рен ТВ».

Местное издание «Би-порт» сообщило, что драка произошла после дискотеки в доме культуры.

Ранее сообщалось, что вооруженную группу молодых людей задержали в центре Москвы.

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