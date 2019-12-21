«Нафтогаз» продолжит требовать от РФ компенсации за крымские активы – Витренко

21.12.2019, 15:42, Новости дня

НАК «Нафтогаз України» продолжит требовать от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже. Об этом на брифинге 21 декабря сказал исполнительный директор компании Юрий Витренко, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Он отметил, что российский «Газпром» и «Нафтогаз» договорились отозвать взаимные иски в арбитражах и это закреплено в протоколе по итогам переговоров.

«Относительно арбитража по активам в Крыму, которые принадлежат группе «Нафтогаз».  Никак они не упоминаются в этом протоколе. Это отдельный процесс. Его стороной является государство РФ, которое отвечает по этому иску «Нафтогазу». И в протоколе об этом нет упоминаний», – сказал Витренко.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

«Нафтогаз», потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года. Глава украинской компании Андрей Коболев отмечал, что судебный процесс в Гааге может быть более длительным и сложным, чем Стокгольмский арбитраж с «Газпромом».

Интересы НАК «Нафтогаз» по Крыму представляет компания Covington & Burling LLP (Нью-Йорк, США).

В сентябре 2017 года НАК «Нафтогаз України» и шесть ее дочерних компаний подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в Автономной Республике Крым на сумму около $5 млрд (без процентов).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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