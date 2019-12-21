Мнение: 10 лет назад…

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16 декабря 2009 года (вторник)

Весь день читал. Полночи тоже. На прогулку не ходил, напугали 30-градусным морозом.

17 декабря 2009 года (среда)

Сокамерника с утра увели на следственные действия, где он пробыл весь день.

Прогулка не задалась. Только успел пробежать 20 кругов по периметру прогулочного дворика (дворик достался большой) и сделать 50 прыжков через скамейку, как распахнулась дверь и надзиратель заявил, что прогулка окончена.

-В чем дело? – возмутился я.

-Холодно, все обратно просятся – простодушно объяснил надзиратель.

-Командир, может ты пока остальных заведешь, а меня – последним, доотжимаюсь…

— Я что, зря дверь открывал? – надзиратель проявил непреклонность.

***

Вернувшись в камеру, Денис разговорился. Чувствовалось, что ему хочется с кем-то поделиться мыслями, терзающими его.

Еще в 1999 году он лично расстрелял лидера одного из казанских ОПГ по кличке Алиса. А в 2003-ем принимал участие в ликвидации криминального авторитета по кличке Гитлер. Тогда же, в 2003-ем Денис отошел от криминальных дел и занялся мелким бизнесом. Но возмездие все-таки настигло.

В голове мелькнула мысль, что если бы Денис служил в спецподразделении МВД или ФСБ, то за ликвидацию Гитлера мог бы получить не срок, а орден. Или хотя бы медаль. Гитлер был еще тем отморозком. Нажив армаду врагов, близко к себе никого не подпускал, всегда был в окружении охраны, при оружии, стрелял быстрее, чем думал. Для его ликвидации Денису сотоварищи пришлось разыграть целый спектакль.

Гитлер ехал на своей бронированной машине и притормозил у обочины, чтобы подобрать примелькавшуюся, «работающую» на одном и том же месте уже несколько недель, проститутку. Но высокая брюнетка с роскошными волосами, рассыпанными по плечам, оказалась ликвидатором с обрезом. Гитлер даже не успел сообразить, что проститутка – не проститутка, а ликвидатор.

На снимке: Казань, 90-е, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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