Екатерина Климова привлекла внимание Гелы Месхи смелой фотосессией в джакузи с пеной

Известная отечественная актриса театра и кино Екатерина Климова на странице в Instagram опубликовала несколько снимков из смелой фотосессии. Интригующим видом в купальнике и джакузи с пеной артистка привлекла внимание экс-супруга Гелы Месхи, оставившего «лайк» под постом.

Екатерина Климова дала большое интервью для печатного издания «Караван», а также приняла участие в фотосессии, результаты которой, вероятно, появятся на страницах журнала. В соцсети актриса анонсировала выпуск номера, в котором можно прочитать о ней, и разместила несколько снимков. Климова запечатлена сидящей в джакузи в раздельном ярко-голубом купальнике, с телом, покрытым пеной.



Большинство подписчиков оставляют восторженные комментарии под публикацией, отмечая, что не каждая многодетная 41-летняя мать имеет такие роскошные формы и привлекательную внешность, как Екатерина Климова. Бывший супруг артистки Гела Месхи также удостоил вниманием новый пост и хотя не написал ничего, но всё же оставил отметку «Нравится».

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