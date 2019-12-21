В ДНР увидели призыв к нападению в заявлении МИД Украины о «принуждении к миру» в Донбассе

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова назвала заявление МИД Украины о «принуждении к миру» призывом к военному нападению на Донбасс силами западных стран.

«Заявление представителей украинского внешнеполитического ведомства о «принуждении к миру» в рамках введения миротворческой миссии – это, фактически, призыв военного нападения на Донбасс силами западных стран», – сказала Никонорова, отмечено в сообщении МИД ДНР, передает РИА «Новости».

Кроме того, она также предупредила руководство Украины о готовности ДНР к ответу, если Киев попытается реализовать силовой сценарий в Донбассе.

«Мы готовы на это ответить. Но в данном случае предупреждаем – новые «котлы», скорее всего, станут для Украины последними», – сообщила Никонорова.

Министр подчеркнула, что если руководство Украины хочет решить конфликт мирным путем, это можно сделать только выполняя минские соглашения.

«Мы также советуем украинским властям не забывать, что выбор ими военного сценария повлечет полную ответственность Украины за срыв минских соглашений со всеми вытекающими последствиями в виде санкций и других мер со стороны стран-гарантов и ООН», – сказал Никонорова.

Накануне замглавы МИД Украины Василий Боднар сообщил о возможности проведения в Донбассе операции «по принуждению к миру» с привлечением международных сил. Он отмечал, что в полномочия миссии будет входить «приведение сторон к прекращению огня», а также «контроль за ситуацией на всей территории (Донбасса), а не на линии разграничения».

Также в пятницу украинский МИД направил РФ ноту протеста в связи с отправлением очередного гуманитарного конвоя в Донбасс.





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