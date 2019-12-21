Мнение: Два мира человека-бабочки Вацлава Нижинского

Из-за чего гениальный танцор утратил связь с реальностью

Он был настоящим гением танца, грациозным, гибким, очень подвижным. Первое же его появление на сцене ещё в пятилетнем возрасте было встречено овациями, и с каждым годом его дар развивался, становясь ярче и отчётливее. Казалось, его жизнь будет похожа на сказку, но реальность оказалась слишком жестокой и даже беспощадной к Вацлаву Нижинскому. Неудивительно, что его психика не выдержала ударов, но кто же нанёс ему последнюю рану, оказавшуюся роковой?



Первый удар



Вацлав Нижинский. / Фото: www.yandex.net

Он появился на свет в балетной семье в 1889 году. Из троих детей Томаша Нижинского и Элеоноры Береды Вацлав, средний, оказался самым талантливым. Уже в пятилетнем возрасте он впервые вышел на сцену и станцевал гопак в Одесском театре. Семья танцоров вскоре распалась и Элеонора Береда вместе с сыновьями и маленькой дочерью обосновалась в Санкт-Петербурге. Вскоре Вацлав был зачислен в балетную школу, где педагоги сразу же отметили необыкновенную одарённость мальчика.

В экзаменационном балете «Ацис и Галатея», поставленном Михаилом Фокиным, Вацлав Нижинский играл фавна, хотя ещё не был выпускником. После премьеры, состоявшейся 10 апреля 1905 года в Мариинке, в адрес Нижинского звучали настоящие хвалебные оды, а директор школы даже предложил ему место в Мариинском театре ещё до выпуска Вацлава. Юноша, несомненно, был польщён таким предложением, однако попросил отсрочить зачисление в труппу до окончания обучения: он хотел стать настоящим танцором.



Вацлав Нижинский. / Фото: www.yandex.net

В 1906 году он был принят на службу в театр, а уже в 1907 судьба нанесла ему самый первый удар. Стало известно о нём лишь после того, как в 1979 году, спустя почти 30 лет после смерти великого танцора и хореографа-новатора, были обнаружены оригиналы его дневников.

В 1907 году на Вацлава Нижинского обратил внимание князь Павел Львов. Он был богат и часто поддерживал финансово молодые дарования. Но при этом он был известен своей нетрадиционной ориентацией и любовью к молодым красивым танцорам.

Историк Кирилл Фитц Лайон, который лично держал в руках оригиналы дневников Вацлава Нижинского, утверждает: танцор решился на отношения со Львовым с полного одобрения матери. Она смогла уверить сына в том, что Львов сможет устроить судьбу Вацлава, будет способствовать его карьере и финансовому благополучию.



Вацлав Нижинский. / Фото: www.wikimedia.org

Князь красиво ухаживал, дарил юноше дорогие подарки, а мать всячески выказывала своё одобрение и настаивала на благосклонности сына к богатому покровителю. Вацлав сдался, стал возлюбленным мецената, и на его пальце засверкало золотое колечко с бриллиантом.

Серж Дягилев



Вацлав Нижинский. / Фото: www.pinimg.com

Позже на красивого танцора обратил внимание Сергей Дягилев, который смог убедить Павла Львова отпустить возлюбленного, если желает счастья и известности для Вацлава. И снова Нижинский вынужден был жить с мужчиной. Противоестественная связь тяготила его, а расстройство психики становилось всё заметнее.

Сам Вацлав описывал ситуацию, когда он заболел и оказался прикован к постели в Париже, где был задействован в «Русских сезонах». Дягилев забрал Нижинского к себе и ухаживал за ним. Танцор, измученный болезнью, попросил покровителя купить ему апельсин.



Сергей Дягилев. / Фото: www.zolotoy-mayatnik.ru

Позже он обнаружил его на полу раздавленным. Вацлав явно тяготился обществом Дягилева, буквально задыхался от его контроля, однако не видел для себя иного выхода, как продолжать жить с ним. При этом он был постоянным клиентом публичных домов, а счета за его лечение после подобных посещений оплачивали, конечно, покровители.

Но именно благодаря Сергею Дягилеву мир узнал имя гениального танцора Вацлава Нижинского. Первые постановки Нижинского как хореографа были встречены зрителями весьма неоднозначно. Находились, конечно, те, кому нравилась новаторская хореография, однако для большинства подход человека-бабочки, как его называли, был непривычен и непонятен.

Ромола Пульская



Вацлав Нижинский и Тамара Красавина, «Жизель», 1910. / Фото: www.peterburg.center

Во время гастролей Вацлав Нижинский познакомился с Ромолой Пульской, которая смотрела на танцора с восторгом и немым обожанием. Она уже имела удовольствие видеть его на сцене и была совершенно покорена его пластикой. Молодые люди стали общаться и Вацлав буквально расцвёл. Он находил Ромулу прекрасной во всех отношениях, а её восхищение талантом быстро переросло в настоящее чувство.

Они сошли на берег в Буэнос-Айресе 10 сентября 1913 года, и в тот же день Вацлав повёл возлюбленную под венец. Ромула была невероятно счастлива и далеко не сразу сообщила родным о своём замужестве. Сергей Дягилев тоже ничего не знал о намерении милого друга жениться.



Вацлав Нижинский и Ромола Пульская. / Фото: www.wikipedia.org

Когда же тайна была раскрыта, Дягилев был взбешён, а в адрес счастливого молодожёна была направлена телеграмма, сообщавшая о том, что труппа Дягилева больше не нуждается в услугах Нижинского. Самого танцора в тот момент это не заботило: он одним махом избавился от тяготивших его отношений и, наконец, почувствовал себя мужчиной. При этом Вацлав Нижинский не заключал контракт и, следовательно, не получал никаких гонораров, все его расходы оплачивал Дягилев. Следовательно, никакого права на получение компенсаций при увольнении у него тоже не было.

Гениален до безумия



Вацлав Нижинский. / Фото: www.wikimedia.org

Уход от Дягилева стал настоящим испытанием для Нижинского. Он не имел предпринимательской жилки и первые же гастроли его собственной антрепризы оказались провальными. Неудача сыграла роль спускового крючка для его психического заболевания.



Вацлав Нижинский с дочерью. / Фото: www.blogspot.com

В начале Первой мировой войны впечатлительный и ранимый Вацлав Нижинский оказался вместе с женой и дочерью в Будапеште. Там они были интернированы и вынуждены жить в доме матери Ромолы, откровенно невзлюбившей зятя.

К счастью, в начале 1916 года Дягилев пригласил танцора на гастроли в Америку, где Вацлав Нижинский имел оглушительный успех как танцор, но поставленный ним балет «Тиль Уленшпигель» оказался провальным.



Вацлав Нижинский. / Фото: www.livejournal.com

Серьёзные нагрузки и переживания совершенно подорвали здоровье гениального танцора. Жена с ужасом наблюдала за тем, как любимый Вацлав превращается совсем в другого человека. Деликатный, нежный, заботливый супруг стал проявлять агрессию и даже однажды столкнул её с лестницы.

В последний раз он вышел на сцену в 1919 году, назвав своё выступление «Венчание с Богом». Это была странная партия, похожая на нарастающий кошмар. Зрители сидели, буквально онемев от ужаса, и наблюдали за странным танцем человека-птицы. Он сам позже написал в своём дневнике о том, что «танцевал вещи страшные».



Вацлав Нижинский. / Фото: www.pinimg.com

Вскоре гениальный танцор оказался в клинике для душевнобольных. Всего семь лет было отведено ему и Ромоле для настоящего счастья, а после 30 лет клиник, бесконечного и, фактически, безрезультатного лечения. Дягилев пытался помочь Нижинскому и стал водить его на спектакли, однако Вацлав оставался совершенно равнодушным. Позже, уже в 1939 году в клинику, где Нижинский проходил лечение, прибыл Сергей Лифарь. Он надеялся станцевать для гениального танцора, пробудив в нём воспоминания и вернув в искусство.



Последний прыжок Вацлава Нижинского. / Фото: www.wyme.ru

В отдельной комнате Лифарь танцевал для своего единственного зрителя в течение нескольких часов. И в какой-то момент доселе безучастный Вацлав Нижинский встал и выполнил один из своих потрясающих прыжков. Последний.

Он скончался в Лондоне спустя 11 лет после своего последнего прыжка.

Начало ХХ века стало поистине триумфальным для русского балета за рубежом. У истоков нашего балета стояли иностранные танцмейстеры, когда же за рубежом этот вид искусства, казалось, изжил себя, приезд «Русских сезонов» Дягилева в Париж стал сродни сенсации.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/131219/44915/

Источник: Теория элит

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