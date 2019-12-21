В Сети появилась официальная программа для взлома паролей на iPhone

В Сети появилась официальная программа для iPhone, с помощью которой можно произвести взлом паролей. Доступ к ней открыт без каких либо ограничений.

Новое приложение принадлежит авторству программистов компании Elcomsoft. Утилита iOS Forensic Toolkit способна извлекать информацию из заблокированного «яблочного» смартфона. Работает она на iPhone любых версий операционной системы, начиная с седьмой. Чтобы воспользоваться функциями приложения, необходимо наличие джейлбрейка Checkra1n, использующего присутствующую в процессорах Apple неустранимую уязвимость checkm8.

Новую опцию поддерживает большое количество устройств американской корпорации: iPhone и iPad с индексами 5s, 6, 6s, mini 2, 3, 4, Air, Air 2, и другие. Причем программа будет функционировать, как утверждают производители, даже находясь в BFU-режиме, активируясь после перезагрузки устройства до того как пользователь введет пароль.

iOS Forensic Toolkit копирует файловые системы iPhone и iPad, получая доступ к учетным записям, истории звонков, а также данные мессенджеров, социальных сетей и ключи шифрования в WhatsApp и Signal. Продажи программы уже начались, стоимость утилиты составляет 1495 долларов.

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