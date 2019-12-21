«Я на 100% чайная»: Мирослава Карпович рассказала о своих предпочтениях в напитках

Актриса Мирослава Карпович пояснила о своих предпочтениях в напитках или «слабых слабостях». «Я на 100% чайная»,— признается звезда сериала «Папины дочки», но еще очень любит кофейный аромат.

В своем воображении, вдыхая запах свежесваренного кофе, Карпович видит себя на восточном базаре в окружении «барханов» из пряностей, а «любезные верблюды» ей мило улыбаются. Некоторым поклонникам оказалось достаточно сложно представить себе улыбающегося «корабля пустыни», но они поддержали романтический настрой актрисы. Оказалось, что изредка она пьет кофе, но с обязательными добавками молока и различных специй.

Зато чай, который звезда считает своим любимым напитком, присутствует на ее утреннем столе всегда и обязательно с миндальным молоком либо вприкуску с медом. Как известно, диетологи не советуют растворять его в горячей жидкости, так что она все делает правильно. Побаловать себя сладостями тоже надо для создания приподнятого настроения. Им Мирослава Карпович щедро делится с фолловерами и желает хорошо отдохнуть в выходные дни. В ответ подписчики написали кумиру слова благодарности и комплименты.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сегодня в офисе Зеленского состоится оглашение параметров транзитного контракта. Будет ли Газпром озвучивать их — неизвестно, холопам не обязательно знать, о чем договорились баре. Неофициально уже известны основные параметры контракта. Они таковы — договор заключен сроком на 5 лет до 31 декабря 2024 года. Минимальный объем транзита в 20 году составит 65 млрд кубометров, в […]